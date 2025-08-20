Retroscena Pellegrini: il Napoli l'aveva già preso. Poi fece gol nel derby e la Roma l'ha tenuto
Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena che riguarda il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini e la scorsa sessione di mercato: "Il Napoli era la squadra pronta a prenderlo nello scorso mercato. Il Napoli lo voleva e l’aveva probabilmente anche già preso. Poi Pellegrini giocò il derby, fece gol, e alla fine la Roma non l’ha più venduto.
Anche lo stesso giocatore non è mai stato convinto di andar via, al di là delle proposte che possono arrivare da club più o meno grandi. C’erano proposte dall’Inghilterra, dal West Ham, ma il giocatore si sta allenando per cerare di essere a disposizione di Gasperini nella miglior forma possibile e di potersi conquistare lo spazio in questa Roma”.
