Retroscena Pio Esposito: muro Inter, rifiutata anche un’offerta del Napoli

L'Inter ha letteralmente detto no a 13 club che si erano interessati per Francesco Pio Esposito. Il centravanti classe 2005 ha segnato un gol con i nerazzurri al Mondiale per Club, ma, al di là di quello, ha mostrato personalità e si è guadagnato la conferma da parte di Cristian Chivu e della società. In tanti però si sono già fatti avanti per convincere Marotta a cederlo.

Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, Napoli, Fiorentina, Como, Leicester e Nottingham Forest lo avrebbero prelevato a titolo definitivo, mentre Bologna, Lazio, Cagliari, Parma, Sassuolo, Torino, Basilea e Ajax avevano proposto una soluzione in prestito per l'ex Spezia. Nessun dubbio in Viale della Liberazione: nessuna offerta verrà ascoltata, il baby attaccante, almeno per ora, è incedibile.