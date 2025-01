Retroscena Psg: sondaggi pure per Garnacho e Rashford, erano alternativi a Kvaratskhelia

Nomi che non convincevano troppo Luis Enrique, che ha fatto di tutto per accelerare l'arrivo del georgiano all'ombra della Tour Eiffel.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il PSG si era affacciato con interesse in casa Manchester United per i nomi di Garnacho e Rashford. I due erano nella lunga lista della dirigenza in caso di mancato arrivo di Kvaratskhelia. Nomi che non convincevano troppo Luis Enrique, che ha fatto di tutto per accelerare l'arrivo del georgiano all'ombra della Tour Eiffel.

Ora è proprio il Napoli ad essere sulle tracce di Garnacho, individuato da Giovanni Manna come principale erede di Kvara: si tratta e si cerca un'apertura totale dallo United, mentre da parte del calciatore sarebbe già arrivato un sì convinto all'ipotesi Napoli e all'ipotesi Serie A.