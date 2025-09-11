Retroscena Rrahmani: c'era l'Arabia in estate, ma non si è lasciato sedurre
TuttoNapoli.net
Ora l'infortunio, in futuro il rinnovo di contratto. Il Napoli ha tutta l'intenzione di blindare Amir Rrahmani. Un giocatore che a giugno poteva anche salutare perché le offerte non mancavano.
Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Rrahmani, che è blindato fino al 2027 e non si è lasciato sedurre da qualche proposta arrivata dall’Arabia: certe operazioni, si sa, hanno bisogno di essere avviate attraverso lunghe chiacchierate ed un confronto serrato e però amichevole. Il Napoli e Rrahmani hanno appena iniziato a farlo, si sono aggiornati all’inizio del 2026, con la reciproca volontà di continuare a starsene assieme".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina ADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema" di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com