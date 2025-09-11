Retroscena Rrahmani: c'era l'Arabia in estate, ma non si è lasciato sedurre

Ora l'infortunio, in futuro il rinnovo di contratto. Il Napoli ha tutta l'intenzione di blindare Amir Rrahmani. Un giocatore che a giugno poteva anche salutare perché le offerte non mancavano.

Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Rrahmani, che è blindato fino al 2027 e non si è lasciato sedurre da qualche proposta arrivata dall’Arabia: certe operazioni, si sa, hanno bisogno di essere avviate attraverso lunghe chiacchierate ed un confronto serrato e però amichevole. Il Napoli e Rrahmani hanno appena iniziato a farlo, si sono aggiornati all’inizio del 2026, con la reciproca volontà di continuare a starsene assieme".