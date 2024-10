Retroscena su Bonny: chiesto al Parma in estate e continua a seguirlo per l'anno prossimo

Il Napoli pensa al presente, ma con un occhio sempre rivolto al futuro. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Nicolò Schira, il club azzurro starebbe guardando con interesse a Ange-Yoan Bonny, centravanti classe 2003 che era stato cercato già nella sessione estiva del mercato, ricevendo però un rifiuto dal club ducale.

Sul proprio profilo X Schira scrive: "Dietro le quinte - Il Napoli aveva mostrato interesse per Ange-Yoan Bonny (classe 2003) nella finestra di mercato estiva, ma il Parma lo considerava incedibile. Il Napoli continua a monitorare il giovane attaccante in vista della prossima stagione" spiega. Ricordiamo che Bonny è andato in gol proprio nel match contro il Napoli, segnando il rigore del momentano vantaggio della squadra di Pecchia.

Behind The Scenes - #Napoli had shown interest in Ange-Yoan #Bonny (born in 2003) in the summer #transfers window, but #Parma considered him non-transferable. Napoli are still monitoring the young striker for the next season