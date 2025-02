Retroscena Sudakov: la Fiorentina ha provato il blitz in chiusura di mercato

La Fiorentina ha provato a mettere le mani su Georgiy Sudakov, talento classe 2002 dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina che tanto piace anche al Napoli. Come per Luiz Henrique e per Tzimas, la Fiorentina era disposta a fare un investimento superiore ai 20 milioni di euro pur di portarlo a Firenze. Non sarebbe bastati, però, come riferisce Tmw: lo Shakhtar ne chiedeva almeno 30.

E allora ecco la decisione di cambiare strategia, costruendo una Fiorentina che oggi più che mai sarà oggetto delle attenzioni del commissario tecnico Luciano Spalletti.