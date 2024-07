Retroscena Torino: chiesto il baby talento Vigliotti, secco no del Napoli

Alessandro Buongiorno è ad un passo dal Napoli. Al termine di una lunga trattativa con il Torino, il centrale sarà il rinforzo in difesa tanto voluto da Antonio Conte. Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal ha svelato un retroscena sulla trattativa tra Napoli e Torino: “Mentre si trattava, è venuto fuori un nome giovane che piace al Torino ma che si slega dall'affare per il capitano del Torino: si tratta di Gianluca Vigliotti. Il Torino lo vorrebbe prendere a titolo definitivo, il Napoli cederlo solo in prestito. Secco no del club azzurro: Vigliotti resterà a Napoli".