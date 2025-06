Riflessioni su David: il ds Manna ha un sogno. E spunta bomber italiano

Cercasi gol per il Napoli. Per il futuro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si andrà a puntare su nuovi bomber. David bloccato, ma al momento è in stand by perché ci sono altri nomi. La zona di campo che subirà più interventi è l’attacco, rimasto privo dell’estro di Kvaratskhelia e senza una sua alternativa. Neres da solo non può bastare.

E serve un altro centravanti, da alternare o far giocare con Lukaku. Jonathan David è stato bloccato ma il Napoli si è preso qualche giorno di riflessione, perché le alternative non mancano. Dai sogni Gyokeres e Darwin Nunez alle alternative italiane Kean e Lucca. Il Napoli ha un tesoretto importante e il grosso verrà destinato per l’attacco.