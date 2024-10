Rimpianto McTominay? Ten Hag si difende: "Non volevo, vi dico la verità sul suo addio"

vedi letture

L'approccio con la Serie A non ha fatto altro che far aumentare i rimpianti dell'ambiente del Manchester United per l'addio di Scott McTominay, prodotto del settore giovanile e simbolo del club, passato al Napoli nella parte finale del mercato per circa 30mln di euro bonus inclusi.

Ne ha riparlato in conferenza stampa anche il tecnico dei Red Devils, Erik ten Hag, che deve anche difendersi vista l'ennesima crisi di risultati: "Siamo stati costretti, non volevo cederlo. Non volevo che McTominay andasse via, ma sono le regole. Le società devono fare i conti con il Fair Play finanziario, e le regole non sono delle migliori. Anzi, direi addirittura che sono pessime. E ci hanno costretto a prendere questa decisione".