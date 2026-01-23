Ultim'ora Rinforzi a centrocampo in estate, Tmw: il Napoli pensa anche a Perrone

Il Napoli è una delle società più attive in queste ore di calciomercato invernale, con l'arrivo di Giovane dall'Hellas Verona oramai imminente dopo gli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang, passati rispettivamente a Nottingham Forest e Galatasaray. L'idea del club azzurro è comunque quella di portare a termine un altro paio di acquisti, con un focus particolare sull'esterno a destra e un ulteriore interprete offensivo.

Non solo operazioni per il presente però, visto che dalle ultime raccolte da TMW la società di Aurelio De Laurentiis sta buttando un occhio anche alla prossima estate. E in questo senso uno dei primi nomi nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di Maximo Perrone, centrocampista argentino di proprietà del Como.

Classe 2003, Perrone è uno dei titolarissimi di Cesc Fabregas e in stagione ha messo insieme un totale di 20 presenze con 2 gol e 3 assist all'attivo. Nelle prossime settimane i contatti in questo senso andranno avanti, con Perrone che è visto come una delle principali alternative nel caso in cui Stanislav Lobotka dovesse lasciare il Napoli la prossima estate. L'argentino ex Velez e Manchester City, però, potrebbe arrivare a prescindere da quello che sarà il futuro del metronomo slovacco.