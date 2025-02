Rinnovo Meret, altri dettagli: "Summit decisivo a marzo, la nuova scadenza"

Il futuro di Alex Meret dovrebbe essere ancora al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW a inizio settimana è infatti andato in scena un nuovo incontro tra gli agenti del portiere, Andrea e Federico Pastorello, e la dirigenza del portiere azzurro, con le parti che si sono ulteriormente avvicinate dopo i colloqui dei mesi scorsi.

Il nuovo summit, quello che potrebbe essere decisivo per arrivare alla firma, è stato fissato per il mese di marzo e in quel momento l'accordo potrebbe essere ufficializzato. Meret, riporta Tmw, firmerà con il Napoli fino al 30 giugno 2027, prolungando dunque la sua avventura ai partenopei per altri due anni, visto che il suo contratto, attualmente, è in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.