Niente rinnovo per Juan Jesus, KK: ha già scelto il club per il futuro

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Una soluzione che prenderebbe quota anche alla luce del contratto in scadenza e del mancato rinnovo con il Napoli

Il futuro di Juan Jesus sembra ormai lontano dal Napoli. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore brasiliano sarebbe pronto a lasciare l’Italia nelle prossime settimane per fare ritorno in patria. La destinazione più probabile è l’Atletico Mineiro, club che avrebbe già avviato i contatti per riportarlo in Brasile.

Juan Jesus non rinnoverà col Napoli

Una soluzione che prenderebbe quota anche alla luce del contratto in scadenza e del mancato rinnovo con il Napoli. Per Juan Jesus si tratterebbe di un ritorno a casa dopo anni trascorsi in Europa.