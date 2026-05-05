Podcast Di Marzio: "Gasp vuole Manna alla Roma! E il ds lo voleva al Napoli nel 2024..."

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Valzer panchine e valzer ds nel podcast di oggi di Gianluca Di Marzio. In Caffè Di Marzio si parla di Manna che piace tanto alla Roma e non solo: "Il caffè di oggi è un caffè romano. Mi trovo qui a Roma, dove ieri Sky ha presentato il palinsesto estivo e quindi anche la trasmissione di Calciomercato Regionale, che riparte dal primo giugno in tour itinerante. È già calciomercato in qualche modo, anche qui a Roma, dove è vero che sia Roma che Lazio sono concentrate sul presente: su un derby che si giocherà a breve, su una qualificazione Champions da conquistare per la Roma e su una Coppa Italia da vincere per la Lazio.

Ma la Roma sta lavorando per trovare un nuovo direttore sportivo, nonostante Massara sia sotto contratto e si presenti a fare le interviste in maniera, devo dire, anche molto serena, rispettosa e corretta, non potendo rispondere a domande sul suo futuro e sul futuro della Roma. Una Roma che ha già deciso comunque di trovare una figura diversa che possa lavorare più a stretto contatto, diciamo così, con le stesse idee di Gasperini, che anche ieri in conferenza stampa non ha mancato di lanciare frecciate alla progettualità tecnica della scorsa estate.

La Roma vorrebbe Manna, direttore sportivo del Napoli. I Friedkin si sono mossi in prima persona, perché Manna è stato il direttore sportivo che avrebbe voluto Gasperini al Napoli nel periodo della finale di Dublino. I contatti tra i due erano molto frequenti ed erano anche positivi. Gasperini sta insistendo affinché Manna lasci il Napoli, ma De Laurentiis vuole far rispettare il contratto: magari è pronto anche ad adeguarlo con un ingaggio più importante per il suo direttore sportivo, comunque protagonista dell’ultimo scudetto del Napoli, quello dell’anno scorso.

Se non dovesse arrivare Manna, potrebbe tornare sicuramente attuale il nome di Tony D’Amico, anche lui però sotto contratto con l’Atalanta. Ha già lavorato con Gasperini e, devo dire, anche in sintonia nonostante alti e bassi, ma alla fine tra i due c’è un rapporto di stima reciproca. C’è Giuntoli, che è libero e che avrebbe voluto Gasperini alla Juventus se fosse rimasto in carica.

La Roma si trova di fronte a questa scelta da fare. Non mi sorprenderebbe che poi arrivasse, alla fine, un altro straniero, come è capitato in passato, dal cilindro dei Friedkin.

La Lazio invece si trova, dicevamo, di fronte a un derby da giocare, a una Coppa Italia da cercare di vincere e anche a un allenatore che ha il contratto per un’altra stagione. Ma confermiamolo: è sicuramente la prima scelta del Napoli qualora con Conte si dovesse arrivare a un divorzio. De Laurentiis non vuole privarsi di Manna e vorrebbe che il nuovo Napoli fosse affidato all’allenatore che più gli ha dato emozioni dal punto di vista del gioco, ovvero Maurizio Sarri.

Anche in questo caso ci sono però dei contratti in essere: il contratto di Conte con il Napoli, il contratto di Sarri con la Lazio, come prima il contratto di Manna con il Napoli. Questione di contratti, questione di volontà, questione di emozioni, questione di presupposti convergenti per ripartire".