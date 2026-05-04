Beukema, c'è il Liverpool! È stata formulata un'offerta: le cifre

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Il feeling tra il Beukema ed Antononio Conte non è mai sbocciato del tutto: sin dall'inizio il rendimento è stato altalenante così come lo spazio limitato

Il Liverpool ha presentato un'offerta ufficiale da 28 milioni di euro per Sam Beukema: lo riporta il portale inglese Teamtalk. A spingere con forza sull'acceleratore è Arne Slot, che segue il giocatore dai tempi dell'Eredivisie e lo considera il profilo ideale per la sua difesa a quattro. La proposta dei Reds sarebbe già sul tavolo.

Il difensore centrale olandese non è considerato incedibile. Il feeling tra il Beukema ed Antononio Conte non è mai sbocciato del tutto: sin dall'inizio il rendimento è stato altalenante così come lo spazio limitato, attualmente poco più di 2000 minuti complessivi, circa la metà di quelli totalizzati nella passata stagione col Bologna. Va considerato il contratto in scadenza nel 2030, il trasferimento in azzurro è stato finalizzato infatti appena la scorsa estate: quella del Napoli è una posizione di forza, ma non è da escludere che le due strade possano separarsi dopo un solo anno.