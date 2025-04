Rinnovo Meret, ci siamo: rinuncia al bonus e si avvicina l’accordo con il Napoli

Secondo quanto riferito da Il Mattino, questa volta sarebbe decisiva la fumata bianca per il rinnovo di Alex Meret in maglia azzurra: in scadenza in estate, l'estremo difensore italiano ha districato gli ultimi nodi del prolungamento. Ossia lo scoglio eretto da due mesi a questa parte di inserire all'interno del nuovo contratto un bonus-premio, opzione declinata invece dal club partenopeo al quale il giocatore ora sembra aver rinunciato - si legge sul quotidiano campano -.

Mentre continua a vibrare nell'aria il nome di Milinkovic-Savic come possibile innesto tra i pali, il Napoli si prepara a incassare un tesoretto dalle cessioni a titolo definitivo di Natan e Caprile: il difensore brasiliano verrà riscattato dal Betis per 9 milioni, il portiere dal Cagliari per 8 milioni. Previsti i rientri invece di Cajuste e Lindstrom.