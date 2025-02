Rinnovo Meret, Sky: pronto a firmare anche domani, ma serve quadra definitiva

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul rinnovo di Alex Meret: “Il rinnovo, per Meret, non è mai stato un problema: ha sempre dato grande disponibilità a continuare.

In più occasioni il ragazzo non è stato visto di buon occhio da una parte della tifoseria, ma ha puntualmente dato il suo contributo in campo con giocate importanti. Il suo rinnovo è più un problema del Napoli che di Meret: il calciatore è pronto a firmare anche domani mattina, però serve trovare la quadra definitiva”.

Del futuro di Meret ha parlato a Tmw anche il suo agente, Federico Pastorello: "Per il rinnovo c'è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c'è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club. Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento a fine mese e credo si arrivi a una soluzione per l'accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due".