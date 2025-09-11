Rinnovo Politano, annuncio a stretto giro: cifre e dettagli del nuovo accordo

Matteo Politano e il Napoli, un legame destinato a durare ancora a lungo. L’esterno offensivo, protagonista della cavalcata che ha portato in bacheca due scudetti negli ultimi anni, è pronto a prolungare la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo è ormai una semplice formalità: questione di giorni, al massimo settimane, prima dell’annuncio ufficiale.

Conte lo considera un elemento imprescindibile nello scacchiere azzurro e anche in Nazionale, con Gattuso in panchina, Politano si è ritagliato un ruolo di primo piano. A 32 anni l’ex Inter e Sassuolo ha deciso di legare definitivamente il suo futuro al club di Aurelio De Laurentiis: contratto fino al 2028, quando avrà 35 anni, e ingaggio attorno ai 3 milioni di euro a stagione.