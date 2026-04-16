Rios può lasciare il Benfica, dal Portogallo: non solo il Napoli, ci sono due big italiane

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Richard Ríos è stato a un passo dal trasferimento in Italia la scorsa estate: la Roma è stata la squadra che più di tutte ha provato a portarlo in Serie A

Richard Ríos è stato a un passo dal trasferimento in Italia la scorsa estate: la Roma è stata la squadra che più di tutte ha provato a portarlo in Serie A, ma anche Inter e Napoli avevano manifestato un forte interesse. Alla fine, però, ad assicurarsi il centrocampista è stato il Benfica di Rui Costa, che lo ha acquistato dal Palmeiras per circa 30 milioni di euro. Dopo un iniziale periodo di adattamento, Ríos si è imposto come uno dei punti di riferimento del centrocampo delle “Aquile”, soprattutto dall’arrivo in panchina di José Mourinho. I numeri della stagione confermano la sua crescita: 41 presenze complessive, con 5 gol e 5 assist. Il Mondiale del prossimo giugno, così come il recente Mondiale per Club, potrebbe rappresentare per lui una vetrina importante, capace di aprire nuovi scenari anche in chiave mercato.

Interesse internazionale e strategia del Benfica

Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano O Jogo, diversi club inglesi e italiani sarebbero pronti a farsi avanti al termine della stagione. Tra questi ci sarebbe anche l’Inter, insieme a Napoli e Roma per quanto riguarda la Serie A. Il Benfica, però, non ha intenzione di privarsi facilmente del giocatore colombiano: la dirigenza è disposta a valutare solo offerte considerate realmente irrinunciabili. L’idea del club di Lisbona è quella di valorizzare ulteriormente Ríos, confidando in una grande prestazione al Mondiale per poter eventualmente cedere l’ex Palmeiras a cifre ancora più elevate.