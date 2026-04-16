Lobotka parte solo per l'estero? Svelata la clausola (non vale per le italiane)

Lobotka parte solo per l'estero? Svelata la clausola (non vale per le italiane) TuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:40Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Stanislav Lobotka ha una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, ma solo per l'estero. II Napoli si è tutelato sul possibile acquisto del centrocampista da parte di club italiani - in particolare dalla Juventus di Luciano Spalletti - e non ha intenzione di abbassare le proprie richieste, né di accontentare lo slovacco - come si legge su Tmw - se dovesse arrivare una proposta dai bianconeri. La scelta è chiara, non c'è l'intenzione di cederlo a una società avversaria nonostante manchino solamente dodici mesi - da giugno in poi - alla scadenza contrattuale.

C'è però un'opzione per il rinnovo. Il contratto si prolungherà per un'altra stagione qualora dovesse giocare la metà delle partite della prossima annata. Quindi ipoteticamente - sempre che il Napoli abbia intenzione di puntare forte su Lobotka - mancherebbero due stagioni alla scadenza. È chiaro come sia un'estate importante per il centrocampista, visto che qualcosa succederà.