Alisson, già deciso il riscatto dallo Sporting: per il Napoli è un investimento sicuro

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Nel momento in cui il Napoli fatica a trovare soluzioni offensive, c’è un nome che sta emergendo con forza: Alisson Santos.

Nel momento in cui il Napoli fatica a trovare soluzioni offensive, c’è un nome che sta emergendo con forza: Alisson Santos. Come sottolinea La Repubblica, l’ingresso del brasiliano al Tardini ha dato una scossa evidente alla manovra azzurra, portando imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno. “Garantisce cambio di passo, capacità di saltare l’uomo e creatività”, caratteristiche che mancavano a una squadra spesso sterile sotto porta. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto per un’operazione complessiva da 20 milioni, Alisson è stato individuato da Giovanni Manna già ai tempi di Napoli-Sporting Lisbona.

Alisson Santos, un investimento sicuro per il Napoli

In Champions aveva già mostrato il suo valore: “Tre gol nella competizione, l’ultimo decisivo contro l’Athletic Bilbao”. A Napoli ha confermato le aspettative, andando a segno contro Roma e Torino e convincendo il club a puntare su di lui. Per il riscatto serviranno circa 16,5 milioni, ma “l’investimento appare sicuro, considerando i margini di crescita del 23enne brasiliano”. Una luce nuova per l’attacco del Napoli.