Calciomercato Napoli, Frattesi resta nei radar: maxi valutazione dell’Inter

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Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter nella prossima estate, ma non è detto che il suo futuro sia necessariamente in Inghilterra.

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter nella prossima estate, ma non è detto che il suo futuro sia necessariamente in Inghilterra. Il centrocampista, infatti, è da tempo alla ricerca di una squadra che possa garantirgli maggiore continuità e minutaggio. In Premier League ci sono club come Newcastle e Nottingham Forest pronti a puntare su di lui, ma l’ipotesi di restare in Italia resta concreta e gradita al giocatore. In particolare, Napoli, Juventus e soprattutto Roma potrebbero farsi avanti con un’offerta importante per convincere i nerazzurri a cederlo, riferisce l’Interista.

Valutazione dell’Inter e possibili formule

L’Inter continua a valutare Frattesi non meno di 35 milioni di euro, una cifra che i club inglesi potrebbero versare senza particolari difficoltà. In Italia, invece, si potrebbe lavorare su formule diverse, come l’inserimento di contropartite tecniche o operazioni basate su prestiti con obbligo di riscatto a condizioni accessibili, soluzione che la dirigenza nerazzurra prenderebbe in considerazione. Al momento, però, non si registrano aperture a scambi diretti: anche l’eventuale interesse per Koné resterebbe separato da qualsiasi trattativa legata a Frattesi.