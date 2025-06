Rispunta Chiesa-Napoli, Gazzetta: "Fu il like più veloce alla conferma di Conte"

Nome nuovo che ritorna per le corsie esterne del Napoli: è quello di Federico Chiesa, 27 anni, ala del Liverpool accostato al club azzurro già in passato. L'ex Juve, infatti, piace tanto a Conte. Ne parla, questa mattina, La Gazzetta dello Sport che fa il punto sul suo futuro. "Al momento sembra più probabile un prestito di una permanenza a Liverpool, comunque non impossibile.

All’alba di giugno il mercato è ancora da sondare con profondità, ma Chiesa e l’agente Fali Ramadani non perderanno l’occasione di farlo. Anche il Napoli è da tenere d’occhio: gli azzurri hanno bisogno di innesti per difendere lo scudetto e Chiesa era un profilo apprezzato già un anno fa. Al momento della conferma di Antonio Conte in azzurro, Chiesa è stato tra i più veloci a mettere il like alla notizia. Chissà che i contatti non riprendano a breve…".