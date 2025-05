“Conte resta a Napoli”, e sui social arriva il like di Chiesa

Antonio Conte e il Napoli, la storia continua. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivato anche l’annuncio di Aurelio De Laurentiis, che attraverso un tweet ha pubblicato la prosecuzione del rapporto con il tecnico: “AVANTI TUTTA. PIU’ FORTI DI PRIMA!”.

La conferma di Conte ha scatenato il mondo social. Tifosi azzurri entusiasti per la permanenza del tecnico salentino, condottiero della lunga cavalcata che ha portato al quarto scudetto. Tifosi ma non solo. Federico Chiesa, esterno del Liverpool, accostato spesso al Napoli, ha messo like ad un post del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che annunciava la fumata bianca tra le parti.