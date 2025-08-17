Ritorno Elmas, Repubblica: resta priorità ma ora dipende da Lukaku
Secondo l’edizione odierna di Repubblica, il Napoli valuta il possibile ritorno di Elif Elmas, centrocampista macedone già campione d'Italia nel 2022/23 con gli azzurri. La trattativa con il Lipsia resta in stand-by, in attesa di definire le mosse sul mercato in base alle esigenze della squadra di Antonio Conte.
"Resta da capire cosa accadrà con Elmas: il macedone resta una priorità, ma il Napoli deve capire se intervenire in attacco. Tutto naturalmente dipenderà da Lukaku", scrive il quotidiano, sottolineando come la strategia sul macedone sia strettamente legata alla disponibilità dell’attaccante belga e alle dinamiche del reparto offensivo. Big Rom è alla prese con un risentimento muscolare accusato nell'ultima amichevole disputata in ritiro a Castel di Sangro, nelle prossime ore si saprà l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.
