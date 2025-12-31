Romano a sorpresa: "Può arrivare un centravanti, feeling Conte-Lucca mai nato!"

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha fatto il punto sulle strategie della SSC Napoli: "Attenzione al capitolo Lorenzo Lucca. Manna non avrebbe escluso scenari alternativi per il futuro dell’attaccante, lasciando aperta la possibilità di una sua partenza. In caso di cessione, il Napoli valuterebbe l’ingresso di un’altra punta, anche con una mossa a sorpresa, pur all’interno di un mercato condizionato da paletti economici e dalla necessità di incastri precisi.

Il feeling tra Lucca e Conte non sarebbe mai realmente decollato, anche per ragioni tecniche: può capitare che un giocatore fatichi a integrarsi pienamente in un determinato contesto. L’interesse intorno all’attaccante, comunque, resta alto. Per questo, una delle possibili sorprese del mercato di gennaio potrebbe essere proprio la cessione di Lucca, accompagnata dall’arrivo di un nuovo centravanti a disposizione del Napoli".