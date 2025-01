Romano a sorpresa: "Zhegrova in cima alla lista del Napoli! Il Lille frena a gennaio"

Il Napoli è attivissimo sul mercato di gennaio, spunta un nuovo nome anche per gli esterni d'attacco: Edon Zhegrova, attaccante kosovaro classe '99 del Lille.

A svelare la trattativa su X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "Non solo l'affare Casadei, si parla anche di... A quanto pare, questa settimana il Napoli si è avvicinato anche al Lille per Edon Zhegrova, che è in cima alla loro lista. Il Napoli apprezza Zhegrova, ma il Lille per ora non ha aperto le porte all'uscita a gennaio, il che non rende le cose facili perché vogliono tenerlo".

🚨 Not only Casadei deal, talks on... Understand Napoli have also approached Lille this week for Edon Zhegrova as he’s high on their list.



Napoli appreciate Zhegrova but Lille are not opening doors to January exit so far, not making it easy as they want to keep him. pic.twitter.com/leh4LZek2C