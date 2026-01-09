Ultim'ora Romano: "Attenzione a Sterling! Proposto, ma non in cima alla lista del Napoli. Ecco i motivi"

Torna in voga il nome di Raheem Sterling in orbita Napoli. Le ultime sul futuro dell'attaccante del Chelsea le riferisce sul proprio canale YouTube il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano: "Attenzione a nome di Sterling, perché primo il giocatore non può andare all’estero in prestito. Il Chelsea, ve lo ricordo, ha finito gli slot per i prestiti internazionali, può prestare i giocatori solo in Inghilterra. E allora per Sterling ha chiamato il Fulham, ha chiamato il West Ham, ma il giocatore è aperto ad un’esperienza all’estero. Sterling era un nome a cui il Napoli ha già pensato durante lo scorso anno, poi ha scelto di non procedere.

È stato proposto nuovamente al Napoli, quindi è il giocatore che si sta offrendo al Napoli, ma dovrebbe essere un titolo definitivo con un ingaggio quello attuale che è inimmaginabile. Quindi oggi posso dirvi che Sterling per il Napoli non è una priorità. Se poi si dovesse arrivare agli ultimi giorni del mercato, è un giocatore su cui il Napoli è al corrente della possibilità di poterlo prendere. Ma oggi, ripeto, sia per costi sia per scelta tecnica, non è in cima la lista. Anche per una questione di formula e di costi”.