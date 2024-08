Romano: “Chelsea e Al Ahli in corsa per Osimhen! Nessuna offerta del PSG”

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Ora che il Napoli ha preso Romelu Lukaku, il destino dell'attaccante nigeriano resta ancora avvolto dal mistero.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, su X scrive: “Chelsea e Al Ahli sono i due club in corsa per Victor Osimhen. L’Al Ahli cerca ancora di convincere Osimhen dopo l'accordo sul pacchetto da 65 milioni con il Napoli. Il Chelsea resta attento, i contatti sono in corso, storia separata da Sancho. Nessuna offerta da parte del PSG".

