Romano: "Conte è innamorato di Garnacho, ma dipenderà dal budget del Napoli"

L'acquisto di Alejandro Garnacho da parte del Napoli dipenderà dal budget del club, secondo quanto affermato da Fabrizio Romano durante 'Market Madness'.

Queste le parole dell'esperto di mercato internazionale al podcast di Givemesport: "È una specie di acquisto da sogno per il Napoli. È un giocatore che apprezzano molto internamente. È un giocatore che considerano perfetto per le sue capacità. Ma allo stesso tempo, sono realisti e sanno che il Manchester United vuole un sacco di soldi per Garnacho, quindi non sarà un acquisto da 35 o 40 milioni di euro. Quindi dipende dal budget del Napoli, se vogliono investire grandi soldi. Questo è il sogno di acquisto anche per Antonio Conte, l'allenatore è innamorato di Garnacho. Ma a questo punto, sono realisti".