Romano: "Conte è stato davvero fondamentale per Buongiorno"

Il collega ha svelato che dopo l'inserimento last minute dell'Inter - ma in realtà anche prima - è stata molto importante la mano di Antonio Conte.

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al Napoli. Le ultime sull'operazione arrivano dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Il Napoli è pronto a completare e suggellare l'accordo a livello personale con Alessandro Buongiorno. Ultimi dettagli sulla clausola rescissoria... e poi Buongiorno diventerà il nuovo giocatore del Napoli la prossima settimana. Accordo da 38 milioni di euro già chiuso con il Torino. Conte lo vuole a tutti i costi".

Lo stesso giornalista, rispondendo a un messaggio su X, ha svelato che dopo l'inserimento last minute dell'Inter - ma in realtà anche prima - è stata molto importante la mano di Antonio Conte: "Conte è stato davvero fondamentale in questa operazione", si legge.