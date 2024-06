Romano: "Conte vuole tenere Simeone, ma lui vuole giocare altrove da titolare"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, sui suoi canali social fa sapere che Conte terrebbe volentieri Simeone, ma il giocatore vorrebbe andare altrove per giocare di più ed essere titolare: "Simeone è da tenere d'occhio nelle prossime settimane, i club di Inghilterra e Spagna si informeranno sulla sua situazione al Napoli. Il Napoli e Conte sarebbero aperti a tenerlo, ma Simeone è desideroso di una nuova soluzione per trovare spazio come titolare titolare".

🇦🇷 Gio Simeone, one to watch in the next weeks as clubs in England and Spain have inquired about his situation at Napoli.



Napoli and Conte would be open to keeping him at the club but Simeone's keen on new solution in order to find space as regular starter. pic.twitter.com/1tnhqhi8uh