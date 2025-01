Romano: "Danilo, accordo a un passo col Flamengo: c'è anche il Santos"

Danilo torna in Brasile. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano, il Flamengo è fiducioso di concludere l'affare con il difensore ex City la prossima settimana, dato che nei prossimi giorni il calciatore è pronto a rescindere il suo contratto con la Juventus. In questa fase il Flamengo resta in vantaggio sul Santos, l'accordo non è ancora stato siglato. Nonostante la corte del Napoli, alla fine Danilo ha scelto di tornare in Brasile.

