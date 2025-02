Romano: "Garnacho e Adeyemi? Vi spiego perché il Napoli non è riuscito a ingaggiarli"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, è intervenuto nel corso della trasmissione Viva El Futbol svelando alcuni dettagli sull'ultima finestra di calciomercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Un calciomercato complicato per il Napoli, che aveva altri piani. Per Alejandro Garnacho ci sono stati tanti problemi con il giocatore, non si è mai trovato un vero accordo sull'ingaggio e sul progetto tecnico.

Il Manchester United voleva 70 milioni, ma ci sono stati sempre dei problemi. Karim Adeyemi? Era un'operazione fatta tra i club, ma il giocatore non ha voluto muoversi. Appena è saltata l'operazione con il Napoli è iniziata a muoversi subito la Juventus per l'estate. Adeyemi ha cambiato agenti e la Juventus lo ha chiamato per giugno. Alla fine il Napoli voleva Saint-Maximin ma l'operazione è saltata ed è arrivato Okafor".