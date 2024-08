Rottura forte con Conte, Folorunsho in uscita? Piace molto al ds della Lazio

Stando a quanto rivelato da LaLaziosiamonoi, il profilo dell'italiano classe '98 è di gradimento dalle parti di Formello.

La Lazio cerca un centrocampista da acquistare per rinforzare la linea mediana per coach Marco Baroni. Un giocatore poliedrico, che garantisca inserimenti in profondità ma anche qualità e quantità, per questo di recente è uscito il nome di Michael Folorunsho.

Nome forte. Stando a quanto rivelato da LaLaziosiamonoi, il profilo dell'italiano classe '98 è di gradimento dalle parti di Formello, presente nel foglio degli obiettivi stilato dal direttore sportivo Fabiani. La frattura con Antonio Conte pare evidente, ieri stasera per il match di Coppa Italia contro il Modena (vinto ai rigori) il centrocampista nato a Roma non è stato convocato. Resta da capire se la crepa verrà aggiustata o se le parti decideranno di divorziare in via definitiva.

Le alternative. L'azzurro non è l'unico obiettivo dei biancocelesti. Per rinforzare il centrocampo infatti si seguirebbero anche Ryan Cherki (in uscita dal Lione) e Carlos Alcaraz, reduce dal prestito poco fortunato alla Juventus della scorsa stagione. Tra l'altro incuriosisce quest'ultima chiamata, visto che di recente nell'amichevole pareggiata contro il Southampton (1-1) l'argentino di 21 anni sia venuto alle mani in un diverbio accesso con Romagnoli.