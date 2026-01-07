Rrahmani dice no a offerte milionarie, Schira: "Trovato l'accordo col Napoli, questa la cifra"

Rrahmani dice no a offerte milionarie, Schira: "Trovato l'accordo col Napoli, questa la cifra"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:20Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Amir Rrahmani rinnoverà il contratto con il Napoli. Questo l'aggiornamento sul difensore kosovaro che arriva da Nicolo Schirà, che su X scrive: "Raggiunto l’accordo sui termini personali per un nuovo contratto con ingaggio da 3,8 milioni di euro a stagione. Rrahmani ha rifiutato offerte più ricche provenienti da Arabia Saudita, Turchia e Premier League per restare a Napoli".