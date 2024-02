Rumors Pioli-Napoli, da Milano: "Per i rossoneri sarebbe un'ottima notizia per un motivo"

Nel suo editoriale per Milannews, il giornalista Andrea Longoni ha parlato anche dei rumors che riguardano Pioli a Napoli

Nel suo editoriale per Milannews, il giornalista Andrea Longoni ha parlato anche dei rumors che riguardano Pioli a Napoli: "Contro il Napoli a S. Siro il Milan non vince in campionato dal 14 dicembre 2014: reti di Menez e Bonaventura, con Inzaghi in panchina.

Nove anni dopo è arrivato il momento di sfatare il tabù, anche perchè oggi la squadra di De Laurentiis è tutto tranne che irresistibile. Da Napoli assicurano che ADL stia seguendo con estremo interesse la situazione a Milano di Stefano Pioli, papabile successore di Mazzarri dalla prossima stagione. Per il Milan, nell'ottica di un cambio di guida tecnica, sarebbe un'ottima notizia, perchè permetterebbe di risparmiare circa 9 milioni al lordo dell'ingaggio dell'allenatore e avere così più risorse da investire nel nuovo tecnico"