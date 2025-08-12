Sancho e Nkunku fuori dai piani di Man United e Chelsea: occasioni di lusso a fine mercato
Le squadre alla ricerca di rinforzi in attacco, come ad esempio il Napoli dopo la cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid, devono tenere d’occhio questi tre nomi: Jadon Sancho, Nico Jackson, Christopher Nkunku. Tre profili diversi, ma con un destino in comune: sono fuori dai piani di Manchester United e Chelsea.
Lo scrive su X Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport: “Per chi cerca attaccanti. Jadon Sancho, Nico Jackson, Christopher Nkunku. Tre profili diversi che non rientrano più nei piani tecnici di Manchester United e Chelsea. Vengono ora proposti a tanti club, ma sono operazioni con costi elevati tra ingaggi e cartellini. Oggi quasi proibitivi, ma a fine mercato si possono aprire operazioni in prestito vantaggiose con gli esuberi di lusso che non rientrano nei piani dei rispettivi club”.
Per chi cerca attaccanti.— Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 12, 2025
Jadon Sancho, Nico Jackson, Christopher Nkunku. Tre profili diversi che non rientrano più nei piani tecnici di Manchester United e Chelsea. Vengono ora proposti a tanti club, ma sono operazioni con costi elevati tra ingaggi e cartellini.
Oggi quasi… pic.twitter.com/1nbzm06AIZ
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro