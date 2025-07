Sancho-Napoli, ipotesi possibile! Cdm: "Contatti vivi con agenti e United"

Sono tanti i nomi di esterni accostati al Napoli dalla Premier ora che Ndoye ha scelto proprio l'Inghilterra accettando la corte del Nottingham Forest. Torna nel mirino del club azzurro anche Jadon Sancho dello United che è seguito anche dalla Juventus. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

"Sancho non è stato convocato da Amorim per la tournée estiva negli Stati Uniti, la Juventus ci lavora da tempo ma non può ancora affondare il colpo fino a quando non realizzerà le cessioni di Weah e Nico Gonzalez. Il Napoli è in agguato, tiene vivi i contatti con il Manchester United e l'entourage di Sancho".