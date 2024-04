Sarri lascia Ramadani: tornerà col vecchio agente che lo portò a Napoli

Come scrive sui social Nicolò Schira, esperto di mercato, si conclude il rapporto professionale tra Maurizio Sarri e l'agente Fali Ramadani dopo le esperienze insieme di Chelsea, Juventus e Lazio. L'allenatore azzurro sarà rappresentato dal suo storico agente Alessandro Pellegrini e dall'intermediario Frank Trimboli. L'avvocato Pellegrini lo seguiva già ai tempi di Napoli, fu lui a gestire il suo trasferimento in azzurro.

The professional relationship between Maurizio #Sarri and the agent Fali Ramadani is over after Chelsea, Juventus and Lazio experiences together. The italian coach will be represented by his historical agent Alessandro Pellegrini and the intermediary Frank Trimboli. #transfers