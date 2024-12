Scambio Pellegrini-Raspadori complicato per un motivo: più facile con un altro giallorosso

In un punto sul mercato della Roma, l'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma anche sulla possibilità di uno scambio con il Napoli per arrivare a Giacomo Raspadori, inserendo Lorenzo Pellegrini nell'affare, anche se l'operazione resta complicata. Raspadori sarebbe un rinforzo diverso da Beto, integrabile addirittura con Dovbyk, ma resta da capire a quali condizioni si possa prendere.

L’ipotetico scambio con Pellegrini appare difficile vista l’alta differenza tra gli stipendi. È più semplice che Conte ottenga dalla Roma un calciatore diverso, tipo Nicola Zalewski che è in scadenza di contratto e non rinnoverà, magari dietro pagamento di un conguaglio. Ma siamo nell’ambito di ragionamenti, non di reali trattative aperte.