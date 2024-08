Scatto per Lukaku prima della cessione di Osimhen: è una richiesta di Conte a Manna

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Napoli può scattare per Lukaku ancor prima della cessione di Osimhen.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Napoli può scattare per Lukaku ancor prima della cessione di Osimhen. Conte ha chiesto a Manna di consegnargli l’attaccante titolare entro le prime di campionato. Soprattutto non vuole subire scherzi dal pressing dell’Aston Villa, che si sta facendo sempre più insistente.

Un’operazione che chiederebbe uno sforzo alla dirigenza azzurra, che attende la cessione di Osimhen. Il nigeriano ha tutto delineato con il PSG, che temporeggia e gioca al ribasso. Nei prossimi giorni può arrivare l’affondo col Chelsea per sbloccare la trattativa. L’obiettivo del Napoli, ad oggi, è di avere Lukaku in rosa in tempo per l’esordio in Serie A contro il Verona.