Schira: "Lucca non è convinto del Benfica. E' stato proposto a Roma e Juve"

"Un giocatore che non rientra più nei piani di Conte è Lorenzo Lucca. Il Benfica è interessato a un prestito con diritto di riscatto, ma lui non è convintissimo di andare all’estero. Proposto uno scambio di prestiti alla Roma con Ferguson, ma la Roma nicchia. Lucca è stato proposto anche alla Juve e può diventare un’arma per sbloccare il mercato del Napoli": lo ha detto sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira.

"Attenzione anche a Noa Lang: le dichiarazioni di Manna della scorsa settimana hanno fatto capire una certa delusione. C’era stato un sondaggio del Galatasaray, poi si è parlato del Besiktas, ma la squadra che ha bussato davvero è il Fenerbahce. Cercavano Nkunku, che però ha segnato ancora e non vuole andare via dal Milan. Il Fenerbace cerca alternative: Lookman è difficile, l’Atalanta fa muro, quindi può tornare di moda Lang. Il Napoli chiede venticinque milioni. Se Lang dovesse partire, il Napoli dovrebbe intervenire sul mercato".