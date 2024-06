Schira: "Mi meraviglierei molto se Buongiorno non giocasse nel Napoli"

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte per parlare del mercato del Napoli con le ultime: "Buongiorno? Ha l’accordo col Napoli, mi meraviglierei molto se non dovessi vedere il difensore con la maglia azzurra nelle prossime settimane, anche se la trattativa è ancora in essere e Cairo è un osso duro negli affari. Spinazzola piace e il terzino ha accettato sostanzialmente sia la formula contrattuale che l’ingaggio. Per Lukaku il Napoli è in pole position, nonostante l’interessamento del Milan, ma ovviamente deve prima partire Osimhen”.