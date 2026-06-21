Khalaili, il Napoli accelera: accordo totale su ingaggio, la cifra per chiudere

vedi letture

Khalaili in pole per il nome di esterno destro. Sta entrando già nel vivo il calciomercato del Napoli. Il ds Manna è al lavoro

Nel suo canale YouTube Nicolò Schira analizza le mosse di mercato del Napoli, soffermandosi in particolare su Khalaili, terzino israeliano protagonista di una stagione molto positiva in Belgio. Il giocatore è un profilo seguito con grande attenzione dalla dirigenza azzurra e sta raccogliendo diversi consensi, in particolare da parte del direttore sportivo Giovanni Manna. Il Napoli sarebbe pronto a presentare già nel corso della settimana un’offerta da circa 15 milioni di euro. L’Union Saint-Gilloise, proprietaria del cartellino, valuta però il calciatore intorno ai 25 milioni, con la possibilità di arrivare a una chiusura sui 20 milioni.

Napoli, accelerata su Khalaili tra valutazioni e strategia

Il Napoli spinge anche per ragioni legate alla pianificazione della rosa, considerando che Khalaili è un giocatore Under e non andrebbe a occupare posti nella lista campionato della prossima stagione. Un dettaglio non secondario che rende l’operazione ancora più interessante per la dirigenza. Sul piano contrattuale, secondo quanto riferito da Schira, ci sarebbe già un’intesa di massima per un accordo quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione.