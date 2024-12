Seguito anche dal Napoli, Dragusin è il sogno di un'altra squadra di Serie A

La Fiorentina ha chiesto informazioni per Radu Dragusin del Tottenham. I viola hanno cercato di capire se ci sono gli estremi per riportare il difensore rumeno in Italia, dopo che un anno fa è stato acquistato dagli Spurs, club fortemente voluto dallo stesso giocatore che ha rifiutato anche la corte del Bayern Monaco (che gli offriva più soldi). Non è dato sapere qual è la risposta, anche se in questo momento gli inglesi stanno affrontando problemi per quanto riguarda la retroguardia: Cristian Romero, Micky van de Ven e Ben Davies sono tutti infortunati, così Dragusin partirà titolare per l'undicesima partita consecutiva.

Nelle prime undici di stagione aveva però giocato solamente tre volte, collezionando un cartellino rosso dopo 7 minuti in Europa. Proprio questo fatto aveva portato Postecouglou a tenerlo fuori ripetutamente, preferendogli altri giocatori. Il mese scorso Florian Manea, suo agente, aveva parlato così delle voci di mercato. "Vuole far bene con il Tottenham. Lo apprendo dai giornali italiani, onestamente non ne so nulla. Con la Juventus, per quel che mi riguarda, non ci sono stati contatti. L'ultima parola spetterà come sempre in questi casi al club di appartenenza, ma il ragazzo è felice qui al Tottenham".

Negli scorsi mesi Dragusin è stato accostato sia alla Juventus che al Napoli. I viola però hanno fatto un passo concreto, ma l'emergenza difensiva del Tottenham potrebbe anche essere un ostacolo per chi lo volesse riportare in Serie A.