Seguito dal Napoli, Gyokeres ora è arrabbiato con lo Sporting e può partire: il motivo

Ormai è nell'aria e in attesa solo di comunicato ufficiale la notizia per cui sarà Ruben Amorim il prossimo allenatore del Manchester United, colui che riceverà nelle sue mani la patata bollente di guidare i Red Devils, in evidente difficoltà e non solo da quest'anno, a seguito dell'esonero del suo predecessore Erik ten Hag.

E se ormai a Manchester la danno per cosa fatta, anche a Lisbona adesso c'è chi ha iniziato a capire come stanno le cose. E secondo quanto riferisce O Jogo, nello spogliatoio dello Sporting sarebbero diversi i giocatori rimasti colpiti in negativo dall'atteggiamento di Amorim. L'attaccante principe Viktor Gyokeres, per esempio, avrebbe confidato di non aspettarsi affatto uno scenario del genere: "Per ora è qui, non sapevo di tutto questo perché non mi riguarda. Vediamo cosa succede", la dichiarazione 'rubata' allo svedese. E non è da solo: anche Pedro Goncalves e Morten Hjulmand, quest'ultimo ex Lecce, hanno preso la notizia al pari di un tradimento. Il motivo? In estate, convinti dal progetto tecnico presentato da Amorim, hanno rifiutato due grandi offerte. E adesso non solo lo vedono andarsene via, ma con lui addio anche al direttore sportivo Hugo Viana, sostituto di Begiristain al Manchester City.

Chissà che questa non possa essere la molla, scrive il quotidiano lusitano, per convincere Gyokeres ad accettare i corteggiamenti che arrivano da club stranieri.