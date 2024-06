Shakhtar, l'ex vice ds: "Sudakov? Per il prezzo che ha, può giocare solo in Premier"

L'ex vice-ds (ed ex preparatore atletico, in precedenza) dello Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini, ha parlato a TuttoJuve.com: "Magari non ha inciso a livello realizzativo, ma per me ha fatto tre partite importanti e con la Romania, nella prima partita persa, è stato l'unico a non mollare mai. Nella seconda con la Slovacchia è stato importante per la vittoria, con il Belgio ha fatto vedere lampi di una classe cristallina perché ha messo due o tre palle gol clamorose per gli attaccanti. E lui stesso, al 91', con un'azione personale poteva dare una svolta diversa all'Europeo.

Mi dispiace per l'Ucraina in quanto un'occasione così difficilmente capiterà ancora, con una squadra così forte e un girone abbastanza scarso. Bisognerà capire cosa non ha funzionato bene, credo che il ragazzo possa andare in Inghilterra visto che il prezzo è accessibile solo per la Premier al momento".