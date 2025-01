Si complica Danilo? CorSera: "La moglie lo pressa per un ritorno in Brasile"

Il Napoli potrebbe intrecciare il proprio mercato con quello del Paris Saint-Germain, non solo per la cessione ormai imminente di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club partenopeo starebbe valutando l’ipotesi di portare a Napoli Milan Skriniar, il difensore slovacco attualmente in forza al PSG.

La possibilità di uno scambio non diretto tra Kvaratskhelia e Skriniar si lega anche ad altre situazioni. In particolare, il futuro di Danilo sta diventando un nodo cruciale. Il difensore brasiliano starebbe infatti riflettendo su un possibile ritorno in patria, spinto dalle pressioni della moglie e dalla volontà di avvicinarsi alla famiglia. Danilo avrebbe chiesto tre giorni di tempo al club per valutare con calma la propria decisione.