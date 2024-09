Si può ancora cedere Osimhen? In Qatar fino al 9, in Turchia fino al 13

Il Napoli potrebbe valutare la possibilità di piazzare il centravanti nigeriano in quei paesi dove il calciomercato sarà aperto ancora per qualche giorni.

Ci sono ancora soluzioni praticabili per la cessione di Victor Osimhen in questa finestra di calciomercato. Tramontata la pista araba, il Napoli potrebbe ora valutare la possibilità di piazzare il centravanti nigeriano in quei paesi dove il calciomercato sarà aperto ancora per qualche giorni. Se infatti in Saudi Pro League è possibile acquistare calciatori fino a domani, in Turchia e in Qatar - ragionevolmente le uniche due leghe con club capaci di trattare a certe cifre - ci sarà ancora qualche giorno. Queste le date di chiusura.

Arabia Saudita 2 settembre

Brasile 2 settembre

Danimarca 2 settembre

Norvegia 2 settembre

Olanda 2 settembre

Portogallo 2 settembre

Croazia 5 settembre

Austria 5 settembre

Belgio 6 settembre

Polonia 6 settembre

Qatar 9 settembre

Romania 9 settembre

Svizzera 9 settembre

Messico 10 settembre

Grecia 11 settembre

Russia 12 settembre

Turchia 13 settembre

Serbia 13 settembre