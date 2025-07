Futuro Vergara: In stand-by contatti con 7 club, Conte vuole vederlo in ritiro

Il Napoli non ha come priorità l'acquisto di un sesto centrocampista. Nel corso del ritiro di Dimaro verranno fatte valutazioni su un centrocampista già presente in rosa, Antonio Vergara, lo riferisce su X il giornalista Nicolò Schira. L'esperto di mercato rispondendo ad alcuni utenti chiarisce: "Il centrocampista under è già in casa: Vergara.

Se arriva Juanlu Sanchez (under) come terzino destro, l’eventuale centrocampista sarebbe over, ma al momento le priorità sono i 4 colpi che ho detto. Conte vuole vedere Vergara in ritiro, poi deciderà. Per questo al momento sono in stand-by i contatti con i club (due di Serie A e cinque di Serie B) che l’avevano chiesto in prestito".